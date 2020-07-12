Recep Gür annesini kaybetti
ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün annesi Ruziye Gür vefat etti.
Güncel 12.07.2020, 23:11
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Merhumenin cenazesi Pazartesi günü saat 13.00'de Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Çiftlik Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.
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