Recep Erkan vefat etti
Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından Recep Erkan vefat etti.
Güncel 05.12.2021, 11:07 05.12.2021, 12:09
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Çorum Ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu üyesi Halil Erkan ve Hakan Erkan'ın babası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Özbayram ile Atıf Aktop'un kayınpederi Recep Erkan vefat etmiştir.
Merhumun cenazesi bugün saat 11:00'da Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Ulu Cami'ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'da defnedilecektir. İş Dünyası adına merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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