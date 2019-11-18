Recep Camcı eserleriyle anıldı

Vefatının 3. yıldönümünde Hafız Recep Camcı’yı anma programı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, dinleyenleri mest etti. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen anma programını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Diyanet mensupları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli yaptı.

Recep Camcı’nın Çorum halkının sevgisini kazanmış manevi şahsiyetlerden biri olduğunu vurgulayan Sezikli, “Bu şehrin kanaat önderi olan Hocamız’a minnettarız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin devamında ilaheler seslendirilirken, son bölümünde ise “Kadir-i Rifa-i Devranı” sahnelendi.

Programın kapanışında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ettiler.

(Taner ŞİMŞEK)