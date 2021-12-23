Recep Aksoy törenle cübbesini giydi

Av. Recep Aksoy, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenlerle cübbe giydi.

Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle Recep Aksoy’a avukatlık ruhsatı verildi. Ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve Baro Yönetim Kurulu ile Aksoy’un ailesi katıldı.

Av. Recep Aksoy’a cübbesini yanında staj yaptığı Av. Derya Öztekin giydirdi. Tören esnasında Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar kısa bir konuşma yaptı. Yaşar genç avukata bundan sonraki meslek hayatında başarı dileklerini iletti.(Yusuf ÇINAR)

