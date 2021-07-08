Recep Akcan, Bükreş İçişleri  Müşaviri olarak atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Emniyet Müdürleri kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 33 ile de yeni emniyet müdürü ataması gerçekleştirildi. Ayrıca merkeze alınan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak ataması yapıldı.

Yayınlanan kararname ile merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca EMG Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atandı.

Atama kararı uyarınca 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettisi Sungurlulu hemşerimiz Recep Akcan ise Romanya Bükreş İçişleri Müşaviri olarak atandı.

(Haber Merkezi)

