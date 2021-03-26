Rasime Azkur toprağa verildi

Çorum’da Milliyetçi Hareket Partisi’nin tanınmış simalarından eski İl Başkanı Av. Fahri Azkur annesini kaybetti.

MHP’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen olağan büyük kongresinde MYK üyeliğine seçilen A. Kürşat Azkur’un babaannesi ve MHP eski İl Başkanı Fahri Azkur’un annesi Rasime Azkur önceki gün hayatını kaybetti.

Rasime Ezkur’un cenazesi saat 11.00’de Umlumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda partili yönetici katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

