Rasim Kavlak’tan “Kalemin Sözyaşları”

Rasim Kavlak, ilk kitabı ile birlikte “Şiir Bahçesi” adlı şiir albümünü de çıkartı.

İki eseri birden Türk edebiyatına kazandıran Rasim Kavlak, yeni eserlerinin hazırlığını da yaptığını müjdeledi.

“Yaşamak… Hayata sarılmak, ruhen güçlü olmak, olaylar karşısında aciz kalmamak. Ne olursa olsun, hayatla mücadele etmektir” diyen Rasim Kavlak, “Kalemin Sözyaşları” adlı kitabında yıllardır emek vererek, gece-gündüz çaba göstererek, ilhamlarını, duygularını nakış nakış işlediği şiirlerini derlemiş.

Birbirinden kıymetli şiirlerle süslediği 100 sayfalık kitabını okuyucunun beğenisine sunan Rasim Kavlak, doğa, sevgi, insan ilişkileri, toplum gibi birçok konuda eserler ortaya koymuş.

Konya’da bulunan Aybil Yayınları tarafından bastırılan kitabın Genel Yayın Yönetmenliğini ise Selahaddin Tekin üstlendi.

Şair-yazar Rasim Kavlak, kendi eserlerinden oluşan ve Selahaddin Tekin tarafından seslendirilen şiirlerin yer aldığı “Şiir Bahçesi” adli albümünü de piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında çıkartılan kitap ve albüm, Şampiyon Kırtasiye’den temin edilebilecek.

RASİM KAVLAK KİMDİR?

Rasim Kavlak, 1961 yılında Çorum Merkez Çobandivan Köyü’nde doğdu. Şiir yazmaya 1973 yılında başladı. Baş zamanlarında halk eğitimlerine katıldı. Karakalem, guaş boya, yağlıboya, suluboya, resim kurslarının yanı sıra emlak danışmanlığı, arıcılık, aromalı bitki yetiştiriciliği, ağaç oymacılığı kurslarına katıldı ve sertifikalar aldı. Unutma Beni ve Behzat Ç. adlı dizilerde figüranlık da yapan Rasim Kavlak, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor. Meyve budama, gül budama, aşılama gibi hobileri bulunan Kavlak, 1990 yılında Almanya – Strazburg’ta düzenlenen bir şiir yarışmasında derece aldı.

Kavlak’ın 3 ayrı antolojide eserleri yayınlanırken, Çorumlu yazar Ali Akkaya’nın derlediği “Köylerimiz” adlı kitapta da yazı ve şiirleri yer aldı.

Yılın bir bölümünde Ankara’da yaşayan, yaz aylarında da Çorum’da bir bağevinde yaşamını sürdüren Rasim Kavlak, bahçe, doğa ve sanatla iç içe bulunuyor. (Haber Merkezi)