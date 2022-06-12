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Randevu sıkıntısı doktor atamalarıyla giderilecek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, hasta ve yakınlarını dinledi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Güncel 12.06.2022, 02:50
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Randevu sıkıntısı doktor atamalarıyla giderilecek

Sağlık çalışanlarının yoğun geçen pandemi döneminde verdikleri mücadele sırasında güler yüzlerinin hiç eksiltmediklerine bizzat şahit olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, gösterdikleri fedakarlık ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Hastane yönetiminde yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Milletvekili Ceylan, yaptıkları hekim atamaları ile vatandaşların randevu sırası alma konusunda yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastanelerde randevu alma konusu başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlarla ilgili kurmaylarına talimat verdiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandığını ancak bu sorunun çözüleceğini ve bu konuyla ilgili adımları atmaya başladıklarını açıkladı.


AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ GELİYOR
Bunların yanısıra Aile Diş Hekimliğinin gündeme geldiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, Sağlık Bakanlığı'nın iki pilot ilde bu uygulamayı hayata geçirdiğini, diğer illerde de faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtti.

EKİP RUHUYLA HAREKET ETMELİYİZ
Birlik ve beraberlik içerisinde ekip ruhuyla hareket etmenin öneminden bahseden Milletvekili Ceylan, Çorum halkının hastaneden daha iyi ve kaliteli hizmet beklediğini ifade ederek, bunun içinde her türlü çalışmanın yapıldığını kaydetti.
Milletvekili Ceylan daha sonra, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Destek ve Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve İl Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ile birlikte hastanenin acil servisinde tedavi gören hastaları ve acil servis personelini ziyaret etti.
Hastaneye tedavi için gelen hasta ve yakınları ile de sohbet ederek geçmiş olsun temennilerinde bulunan Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetinin vatandaş memnuniyetine verdiği önemden bahsetti.

VATANDAŞLARIN ÖNERİLERİ
BİZE YOL GÖSTERİCİ OLUYOR
Vatandaşların hastane ile ilgili görüşlerini de dinleyen Milletvekili Ceylan, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok değerli ve yol gösterici olduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK
HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK
Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeleri çok yakında olacağının müjdesini verdi

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