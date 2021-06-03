Rana Köseoğlu Hollanda’da okuyacak

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret eden Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Rana Köseoğlu, kendisine gelen davet hakkında bilgi verdi.

Hollanda’da üniversite eğitimine kabul edilmesinden dolayı başarılı öğrenciyi kutlayan Milli Eğitim Müdürü Kodek kendisine hediyeler vererek eğitim hayatında başarı dileklerini sundu.

(Uğur GÖRKEM)

