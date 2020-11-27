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Ramise Yarımca toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, halen Marmaris’te yaşayan Bağ-Kur Genel Müdür Vekilliği’nden emekli Yüksel Demirer’in kayınvalidesi Ramise Yarımca (91), sabaha karşı evinde rahatsızlandı, Özel Elitpark Hastanesi’ne kaldırıldıysa da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Güncel 27.11.2020, 19:23
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Ramise Yarımca toprağa verildi

Geçmişin ünlü madencilerinden “Tek Mehmet” namıyla maruf, merhum Mehmet Yarımca’nın eşi, Sevengül Demirer, Nabi Yarımca, Nazmi Yarımca ve Necmi Yarımca’nın anneleri, Adliye’den emekli Yılmaz Üğüten ve Munise Kırımker’in ablası, Valilik fotoğrafçısı Ertan Üğüten’in halası olan Ramize Yarımca’nın cenazesi, saat 16.00’da Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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