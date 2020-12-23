Ramis Topal'ın acı günü
24. Dönem CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın kayınvalidesi Ünzile Şimşek, bir süredir tedavisini gördüğü pankreas kanserine yenik düşerek vefat etti.
Güncel 23.12.2020, 12:10
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Merhum Hüseyin Şimşek'in eşi, Mine Topal, Hafize Aksoy, İsmail ve İbrahim Şimşek'in anneleri Ünzile Şimşek, hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00’de Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Çorum Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 12. Sokaktaki evine getirilip helallik alınacak, akabinde saat 12:30’da Osmancık Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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