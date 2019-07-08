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RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi

RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:58
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edilip desteklenen “Bilimsel Yayın Hazırlama ve SPSS Eğitimi” projesi kapsamında eğitimler tamamlandı.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen ve 3 gün süren eğitimler, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi akademisyeni Doç. Dr. Cem Koçak tarafından verildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erdal Yılmaz “Eğitim kurumlarımızda mevcut sorunların saptanması, tanımlanması ve süreç analizlerinin yapılmasına yönelik çalışmaların ve projelerin hayata geçirilmesi gereklidir. Bu kapsamda proje ile ilimizde bulunan eğitim kurumlarımızda problem çözme konusunda mevcut yöntemlerin modernize edilmesi, inovatif yaklaşımların ve yöntemlerin ortaya konulması, sürekliliği olan projelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile birlikte 11 personelimiz Bilimsel Yayın Hazırlama ve SPSS eğitimi almıştır. Projenin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda emeği bulunan personellerimize teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

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