“Ramazan’da yerel esnafı tercih edelim”

Koronavirüs salgını nedeniyle küçük esnafın işlerinin iyice düştüğünü ve zor günler geçirdiğini ifade eden Şanal, mübarek Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Ramazan paketlerinizde; ‘Üzerimde yok sonra veririm’ dediğin, iyi günde kötü günde hep selam verdiğin, gördüğünü değil lazım olanı aldığın, kimi zaman anahtarını kimi zaman çocuğunu emanet ettiğin yerel esnafı tercih et” dedi.



Çorum halkına da seslenen Özkan Şanal, alışveriş yaparken öncelikle bakkal ve marketleri tercih etmelerini isteyerek, “Bizim Çorum halkına bir çağrımız var! Gelin Ramazan alışverişlerimizi pandemi sürecinde kazancı daha da düşen küçük esnaftan yapalım. Tabi ki fiyat politikası önemli ve bütçemizi de düşünmeliyiz. Fakat ucuz olsun diye markasız, gramajı düşük ürünler tercih edilmemeli. Bizim esnaflarımız da markasız, gramajı, düşük ve zincir marketlere özel üretilen ucuz hileli ürün bulunmaz. Kaliteli ve güvenilir ürünler için yerel esnafımızı tercih edelim. Esnaf candır” diye konuştu.

Ramazan ayında yardım yapacak hayırseverlerin ayrıca veresiye defteri kapatarak hayır yapabileceklerini de vurgulayan Oda Başkanı Özkan Şanal, hayırseverlerin hem borçlu vatandaşın hem de esnafın duasını alacağını belirterek, “Gelin, siz de çevrenizde zor durumda olan birine destek olun ve esnafta biriken borcunu kapatın” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)