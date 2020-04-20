Bayraktar, “Üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmek durumunda kalıyor. Bütün kesimler sağduyulu davranmalı, spekülatörlere fırsat verilmemelidir” diye konuştu.

Ramazan ayının bu yıl, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde idrak edileceğini hatırlatan Bayraktar, “Sofralarda eksik olmasın diye çiftçimiz tarlada kalacak. Virüse karşı mücadelede milletimizin sağlıklı beslenmesi ilaç kadar önemlidir. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde iftar yapabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için çalışacak. Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak” dedi.

Gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için çiftçileri desteklemek, üretime devam etmelerini sağlamak gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Ramazan ayını huzurlu bir şekilde geçirebilmemiz için vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını eksiksiz olarak karşılamalı, sağlıklı beslenmelerini sağlamalıyız. Çiftçilerimizi motive etmek ve tarlada tutmaktan başka çaremiz yok. Aksi takdirde gıda ürünlerini, ya raflarımız boş kaldığı için bulamayacağız ya da çok pahalı olduğu için satın alamayacağız” dedi.

Koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde, gıda güvenliği ve tarımsal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Bayraktar, fedakar Türk çiftçisinin tüm zorluklara rağmen üretime devam ettiğini vurgulayarak, “Üreticilerimizin 766 Ziraat Odamız aracılığıyla tespit ettiğimiz sorun ve taleplerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili Bakanlara ilettik. Tarım sektörünün öncelikli olacağı bir ekonomik paket açıklanmasını bekliyoruz. Ramazan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda, vatandaşlarımızın taze meyve sebze ihtiyaçları ekmek dağıtımında olduğu gibi evlerine kadar ulaştırılmalı, iftarı bekleyen tüketicilerin taze gıdaya erişimi sağlanmalıdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)