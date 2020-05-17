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Ramazan TIR’ı bu kez KYK'daydı

Arabistan'dan getirilerek Çorum'da KYK yurduna yerleştirilen ikinci kafile de 14 günlük karantina sürecinin sona ermesiyle Ramazan Tırından gerçekleştirilen Kuranı Kerim tilaveti ve edilen dualarla memleketlerine uğurlandı.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:22
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Ramazan TIR’ı bu kez KYK'daydı

Ramazan süresince her akşam şehrin farklı bir mahallesinde, sokağında Ramazan etkinliklerini Çorumluların ayağına götüren Ramazan TIR'ı bu kez karantina süresi biten vatandaşlar için etkinlik düzenledi. Karantina süreci sona eren vatandaşlar Çorum Belediyesi Ramazan tırındanokunan Kuran-ı Kerim ve dualar eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Çorum'da 14 gün kalanların artık hemşehri kabul edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Bu salgın sürecinde de tüm dünyanın dikkatle izleyip örnek gösterdiği bir ülke olduk. Tek bir vatandaşını bile kimsesiz bırakmayıp onun için uçak kaldıran, hatta başka devletlerin talebiyle o ülke vatandaşları için de uçak gönderip onların vatandaşlarını kurtaran, dünyanın büyük ülkeler dahil birçok ülkesine tıbbi yardım gönderebilen bir ülkenin evlatlarıyız. Bununla, ülkemizle, devletimizle, Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. 14 günlük karantina süresini herhangi bir sıkıntı yaşamadan tamamladık ve sizleri buradan memleketlerinize uğurluyoruz. Gittiğiniz yerlerde anne ve babalarınıza, çocuklarınıza ve yakınlarınıza bizlerden gönül dolusu selam ve muhabbet götürün. Sizler artık Çorumlu sayılırsınız, bizim hemşehrimiz sayılırsınız" dedi.

Memleketlerinin yolunu tutan vatandaşlar, atlattıkları karantina sürecinde kendilerine çok iyi davranıldığını ifade ederek finalde Belediye Başkanın kendilerine sürpriz yaparak böyle bir etkinlik düzenlemesinden duydukları mutluluğu camlardan dile getirdiler. Karantina süreleri sona eren vatandaşlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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