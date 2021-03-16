Ramazan Salvan da koronavirüs kurbanı 

Aslen Sungurlulu olan Ramazan Salvan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine üzerken, Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner de “Kadim dostum” dediği ramazan Salvan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başkan Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadim dostum, Ülküdaşım Ramazan Salvan'ı Covit hastalığı sebebiyle maalesef kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabır versin. Allaha emanet ol kardeşim” ifadelerini yazdı.

(Haber Merkezi)

