“Ramazan, manevi duyguları üst düzeye çıkaran bir ay”

“Ramazan Ayı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Ramazan ayı; manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günlerdir. Ayrıca Ramazan-ı Şerif, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, böylece insanlık için yeni bir dönemin başladığı mübarek bir aydır” dedi.

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan’ın, dinimizce taşıdığı önemin yanı sıra, sosyal hayatımızda da yardımlaşma ve dayanışmanın en büyük hazzının yaşandığı dönem olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayında güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde toplumumuzun sağlığı için alınan kararların Ramazan ayında da uygulanmasının birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir” diyen Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle Çorumlu hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

