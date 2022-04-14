“Ramazan Kardeşliği” iftarı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in katılımlarıyla düzenlenen iftara “Ramazan Kardeşliği” teması verildi. İftar programında gelişmenin, büyümenin temel faktörünün eğitim olduğu, öğrencilerin bu eğitim maratonunda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı farkındalık kazandırılarak, ailenin, arkadaşın ve vatandaş olmanın önemi ile getirdiği yükümlülükleri hatırlatıldı.

Ayrıca yasadışı grupların öğrenciler üzerindeki emellerini, yürüttükleri propaganda çalışmalarına karşı öğrencilere çeşitli bilgiler de verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

