RAMAZAN HAFTAYA BAŞLIYOR

“Onbir Ayın Sultanı” mübarek Ramazan ayı, önümüzdeki hafta başlayacak.

1 Nisan 2022 Cuma akşamı ilk Teravih Namazı kılınacak ve aynı gece sahura kalkılacak. 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak.

Çorum için, Ramazan’ın ilk günü imsak saati 04.49, iftar saati ise 19.12.

(Haber Merkezi)

