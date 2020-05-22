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“Ramazan Bayramı, sağlık, barış ve huzur getirsin”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ramazan Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, başarı, adalet ve sevgi getirmesini diledi.

22 Mayıs 2020 Cuma 00:26
“Ramazan Bayramı, sağlık, barış ve huzur getirsin”

Bayramların sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi kıymetli duyguların canlandığı, toplumu birbirine bağlayan müstesna günler olduğunun altını çizen Tahtasız, Türk milletinin kutsal Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da koronavirüs salgını nedeniyle evinde olacağını hatırlattı.

Tarihte ilk defa Ramazan Bayramı’nın sokağa çıkma yasağıyla evlerde kutlanacağına dikkati çeken Tahtasız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan, binlerce kişiyi hayattan koparan koronavirüs belasının bir an önce ortadan kalkması için alınan tedbir kararlarına uyulmasını istedi.

AKP iktidarının; koronavirüsün Türkiye’ye sıçradığı yaklaşık 3 aylık süre içerisinde evden dışarı çıkamayan halkın, işyerini kapatmak zorunda olan esnafın ve işten çıkartılan işçinin yanında olamadığını ve toplumun genel olarak beklentilerine cevap veremediğini bildiren Tahtasız, “hükümet sınavı geçememiştir ve sınıfta kalmıştır. Koronavirüsün getirdiği ekonomik sıkıntılar ve açtığı yaralar, 300-500 veya 1.000 TL’lik sosyal yardımlarla aşılamayacak kadar derindir. İktidar partisi, esnafın kira, SSK, Bağ-Kur, vergi, elektrik, doğalgaz, su gibi temel giderleri için etkili bir çözüm yolu sağlamalıdır. İşyerini kapatmak zorunda olan, aylardır ekmek parası kazanma imkanından uzak olan esnafımıza, sanatkarımıza sahip çıkmak devletin boynunun borcudur. Bu süreçte işini yapamayan, işinden çıkartılan işçiye, gündelik para kazanan ancak işini yapamayan vatandaşlarımıza sahip çıkılamamıştır. Maske dağıtımını dahi eline-yüzüne bulaştıran iktidar, cezaevlerini boşaltmak için çıkarttığı af yasasıyla, üniversite sınavlarını önce erteleyip sonra da tekrar öne almasıyla, CHP’li belediyelerin çalışmalarını, yardımlarını engellemesiyle bir kez daha vicdanlarda yara açmış ve sınıfta kalmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekonomik anlamda yine mağdur olacağının altını çizen Tahtasız, “halkımızın evde kalabileceği koşullar oluşturulmalıydı. Milletimizin bayram sevinci kursağında kalmıştır” dedi.

Tahtasız, “manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Bayramlar toplumsal bağları güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır.

Ramazan Bayramı’nın ülkemize adaleti, hoşgörüyü ve demokrasiyi getirmesini dilerim” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

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