RAMAZAN BAŞLIYOR
“Onbir Ayın Sultanı” mübarek Ramazan ayı yarın başlayacak.
Güncel 01.04.2022, 08:06
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Bu akşam ilk Teravih Namazı kılınacak ve yine bu gece sahura kalkılacak. Yarın da ilk oruç tutulacak.
Çorum için, Ramazan’ın ilk günü imsak saati 04.49, iftar saati ise 19.12. (Haber Merkezi)
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