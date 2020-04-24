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“Ramazan ayı yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile olsun”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, mübarek Ramazan ayının yoksullarla, zor durumdaki insanlarla yardımlaşma, dayanışma ayı olmasını diledi.

24 Nisan 2020 Cuma 22:09
“Ramazan ayı yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile olsun”

Kutsal Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi temennisinde bulundu.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımızın altını çizen Tahtasız, toplu iftar yemeklerinden ve kalabalık ortamlardan uzak, evlerimizde sakin bir şekilde Ramazan ayını idrak etmemiz gerektiğini kaydetti.

Yaşanan zorlu günlerin, kaybedilen canların ve hastanelerde tedavi süreci devam eden vatandaşların üzüntüsü sebebiyle mahzun ve buruk olduklarını dile getiren Tahtasaz, ülkemizde ilk defa Kovid-19 nedeniyle bu sene farklı bir ramazan yaşanacağına değindi.

Ramazan ayının, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu vurgulayan Tahtasız, devletin ve hayırsever vatandaşların bu süreçte işyerini kapatan, çalışamayan, işine ara veren, ekonomik durumu yerinde olmayan tüm vatandaşları gözetmesini, yardımlaşmaya, dayanışmaya önem vermesini istedi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bu ay; kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur, sınanma ve arınma ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan, zorluklarla ve ölümcül bir illetle baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile de 'af, arınma ve tazelenme' fırsatını nasip etmiştir. Ne mutlu ki; Türk milleti olarak dini ve milli duygularımızı aynı günlerde yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz” ifadesini kullandı.

Tahtasız, ramazan ayında da "evde kal" çağrısına uyulması gerektiğine işaret ederek, mübarek ayın yeryüzüne sağlık, esenlik, huzur ve barış getirmesini, tüm yürekleri yeniden Allah sevgisiyle canlandırmasını, salgın tehlikesinin bertaraf edilmesini temenni etti. (Haber Merkezi)

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