“Ramazan ayı İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olsun”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Türk-İslam aleminin bir Ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına girmemiz nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan BBP İl Başkanı Yıldırım, tüm Çorum halkının mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

Şakir Yıldırım yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Rabbimiz Allah CC bizleri Ramazanı Şerife kavuşturduğu gibi, bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine hassaten Doğu Türkistan’da Yemen'de ve zulüm gören açlık yokluk içerisinde hayatlarını sürdüren bütün Müslüman kardeşlerimizi de iyiliğe güzelliğe selamete kavuştursun. İslam aleminin uyanışına, birlik beraberlik ve dirliğimize vesile olsun. Ramazanı şerifimiz mübarek olsun.”

(Haber Merkezi)

