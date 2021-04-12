“Ramazan arınma ve huzur mevsimidir”

Ramazan ayının hoşgörü, muhabbet, merhamet ve her şeyden önce yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi; bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Tüm dünyayı etkileyen Covid19 musibeti ile karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz Ramazan-ı Şerif’i, sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu, Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekânı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Bu inançla bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu sabır, irade ve azimle yerine getirip gerekli tüm tedbirleri hep birlikte alacağımıza inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

