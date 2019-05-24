“Rakamlar başarının kanıtı”

2011 yılında devraldığı rektörlük görev süresinin ilk 4 yılının ardından 2015 yılında öğretim üyelerinin, Yükseköğretim Kurulunun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ile rektörlük görevinin kendisine verildiğini belirten Alkan, bu görevi kendisine verenlere ve Çorumlulara teşekkür ettiğini söyledi.

ROTAMIZ, ÜLKEMİZİN 2023 EĞİTİM VİZYONU OLDU

Hitit Üniversitesini ülke ve dünya bilim dünyası içerisinde saygın bir yere taşımayı sürdürürken, yerelde Çorum’u, ilin beklentilerini ve ile yapabilecekleri hep düşündüklerini ve rotanın her zaman ülkenin 2023 Eğitim Vizyonu olduğunu belirten Prof.Dr. Alkan, “Bütün dirayetimizle liyakat anlaşışıyla hedefimize doğru yol alırken, ülkemizin kaynaklarını en ekonomik şekilde etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanma ve kamuda hesap verebilirliği sağlama adını yapılanları sürekli olarak kamuoyu ile paylaştık” dedi.

RAKAMLAR, ÜNİVERSİTENİN GELDİĞİ YERİ GÖSTERİYOR

Görev yaptığı sürede daima şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek, yaptıklarını ve Üniversitenin geldiği her aşamayı kamuoyu ile sürekli paylaştıklarını belirten Prof.Dr. Reha Metin Alkan, toplam arazi miktarının 2.723.921 m²’ye, akademik ve idari personel sayısının 1.422’ye, eğitim birimi sayısının 22’ye, uygulama ve araştırma merkezi sayısının 20’ye, 82 olan eğitim birimlerirdeki bölüm/program sayısının 219’a, toplam öğrenci sayısının yaklaşık 20.000’e, lisansüstü öğrenci sayısının 1.561’e, lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrencilere oranının ise % 8’in üzerine çıktığını anlattı.

Prof.Dr. Alkan, “Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar sonuç odaklı yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizin ve tüm insanlığın refahı ve mutluluğu esas alınmıştır.

Adı “Hitit” olan Üniversitemiz, geleceğimiz adına tarih bilincinin sorumluluğu içerisinde hareket ederek ilimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılması, korunması, sorumluluk bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için ilk olarak 2017 yılında Çorum Valiliği ve Çorum Müzesi Müdürlüğü ile işbirliğinde Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’nde yer alarak Örükaya (Alaca)’da ilk kazı ve araştırma projesine girmiş; 2019 yılında da Şapinuva (Ortaköy) arkeolojik kazısının yürütülmesini resmen üstlenmiştir” şeklinde konuştu.

Gelinen aşamada Hitit Üniversitesi’nin dünya standartlarında bir üniversite haline geldiğini kaydeden Prof.Dr. Alkan, bunun bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.

İSTANBUL’A, EN ÇOK İHMAL ETTİĞİM AİLEMİN YANINA DÖNÜYORUM

2011 yılında Çorum’a, üniversite öğrencisiyken tanıştığı Av. Feyzullah Kıyıklık’ın Rektör adayı olarak göreve talip olmasını istemesi üzerine, Hitit Üniversitesi’ne Rektörlük seçimlerine 28 gün kala tek başıma geldiğini ve şimdide 8 yıllık görev süreyi tamamlayarak ve sayısız dostlar edinerek İstanbul’a döndüğünü anlatan Prof.Dr. Alkan, “Gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Bunu ancak Allah bilir. Bana memleketimde, Hitit Üniversitesi’nde görev yapmayı bahşeden ve bizi bu görevde utandırmayan Yüce Allah’a sonsuz şükürlerimi sunuyorum.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizle güzel zamanlarda güzel işler yaptık. Yeni dönem rektörlük görevini devralan arkadaşımız Prof. Dr. Ali Osman Öztürk hocamıza şimdiden gönülden başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere bulunduğumuz görevler, bayrak devir tesliminin olduğu görevlerdir. Burası bir devlet üniversitesidir. Hepimizin görevi, gelecek olan yeni arkadaşa başarılı olması için, kurumu en iyi şekilde temsil etmesi için destek ve yardımcı olmaktır. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayret ve fedakârlığın bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ortaya çıkan bu başarı tablosunda Üniversitemizi sahiplenen, emeği geçen ve katkı veren siz değerli akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, ilimizin değerli yöneticilerine ve Çorumlu hemşerilerime içtenlikle teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)