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Raife Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. Turgut Velidedeoğlu’nun eşi Raife Velidedeoğlu (90) son yolculuğuna uğurlandı.

Raife Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. Turgut Velidedeoğlu’nun eşi Raife Velidedeoğlu (90) son yolculuğuna uğurlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:03
Raife Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da önceki gün saat 11.00 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybeden Raife Velidedeoğlu (90)’nun cenazesi bugün hastaneden Binevler’de bulunan evine getirildi. Raife Velidedeoğlu’nun cenazesi burada dua edilmesi ve helallik alınmasından sonra ise Ulucami’ye getirildi.

Eğitimci-ressam Alev Burhanoğlu, iş kadını Şule Velidedeoğlu ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun anneleri, Ankara’da yaşayan ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun da yengesi olan Velidedeoğlu’nun cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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