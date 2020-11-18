Raif Görkem vefat etti
Çorum İl Özel İdaresi’nden emekli Raif Görkem (85), beyin kanaması sonucu vefat etti.
Güncel 18.11.2020, 10:25
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Ali Özcan ve Ercan Görkem’in babası, arkadaşımız Uğur Görkem’in dayısı olan Raif Görkem’in cenazesi bugün saat 13.30’da Özel Hastane morgundan alınarak saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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