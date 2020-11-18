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Raif Görkem son yolculuğuna uğurlandı

Çorum İl Özel İdaresi’nden emekli Raif Görkem (85), beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Güncel 18.11.2020, 19:30
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Raif Görkem son yolculuğuna uğurlandı

Ali Özcan ve Ercan Görkem’in babası, mesai arkadaşımız Uğur Görkem ve Dr. Ümit Görkem’in dayısı olan Raif Görkem’in cenazesi saat 13.30’da Özel Hastane morgundan alındıktan sonra saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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