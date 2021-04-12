“Rahmet, bereket, yardımlaşma ayı”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kutsal Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“İslam âlemi tarafından iştiyâkla beklenen, gönüllerin merhametle dolduğu, paylaşmanın esas olduğu, rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı Ramazan’a nihayet kavuşmuş bulunuyoruz.

Bu ay vesilesiyle tutulacak oruçların, yapılacak ibadetlerin ve edilecek duaların makbul olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyor, bu mübarek günlerin saygıdeğer Çorumlulara, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

