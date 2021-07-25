Rahime ile Savaş’a bahçe serinliğinde harika düğün 

Genç çiftin düğünü, 18 Temmuz 2021 Pazar akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nun yeni dizayn edilen ve çok beğenilen bahçe bölümünde, sıcak Çorum akşamının hafif esintili serinliğinde gerçekleştirildi.

Rahime ile Savaş’ın nikâhlarını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar nikâh şahitliklerini üstlendi.

Nikâh töreninin bitiminde Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Rahime-Savaş çiftini kutlayarak hediye verdiler. Ayrıca Ceylan ve Ahlatcı da kısa konuşmalarında mutluluk dileklerini ifade ettiler.

Çorum’un halk müziği starı Nazlı Kalender, düğünün konuklarına mükemmel bir program sunarken, Çorum Kına Organizasyon Sahibi Reyhan Bolat da, arkadaşı Selda Fındık’a güzel bir jest yaparak peri kızlarıyla düğünü renklendirdi.

Düğün, geç saatlere kadar neşe içinde devam etti.

ÇORUM HABER, Halise-Raif Er ve Selda-Yaşar Fındık çiftlerini kutlar, Rahime ile Savaş’a ömür boyu mutluluklar diler.



