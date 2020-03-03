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Rahatsızlanan kadın yolcuyu Acil’e yetiştirdi

ÇORUM’da özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önüne kadar gelen otobüsten sedye ile alınan kadın tedavi altına alındı.

Rahatsızlanan kadın yolcuyu Acil’e yetiştirdi

ÇORUM’da özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önüne kadar gelen otobüsten sedye ile alınan kadın tedavi altına alındı.

03 Mart 2020 Salı 15:52
Rahatsızlanan kadın yolcuyu Acil’e yetiştirdi

Çorum özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya, Küçük Sanayi Sitesi-Buharaevler arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki bir hemşire kadına müdahale ederken, sürücü Akkaya, astım hastası olduğu belirtilen kadın yolcu için hastaneye doğru hareket etti. Otobüsle, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü korna çalıp yardım istedi. Gödevliler tarafından acil servise alınan kadın yolcu burada tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Otobüs şoförü Servet Akkaya kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek "Otobüsün içerisinde yolcu olarak binen birde hemşire varmış, o zaten müdahale etti. Bende otobüsün kapı ve pencerelerini açıp havalandırdım. Hastaneye ben daha yakındım.  Zaten bayan nefes alamadığını söylüyordu.  Bu insan sağlığı tabi, ne kadar erken götürürsek o kadar erken müdahale edilir diye düşündüm ve hemen kadını otobüsümle hastaneye yetiştirdim. Son aldığım bilgilere göre sağlık durumu iyiymiş buna şükür" dedi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 03.03.2020 20:01
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