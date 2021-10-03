Rafet Altunörs istifa etti
Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanlığı’na 2019 yılının Ağustos ayında gelen Rafet Altunörs ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.
Güncel 03.10.2021, 22:54
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Çorum’da görev yaptığı süre içerisinde önemli işlere imza atan, özellikle bağların korunması ve bağ yollarının yapımına emek sarf eden, Çiftçi Malları Koruma Kurulu görevine önemli derecede ivme kazandıran Rafet Altunörs ve ekibinin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye istifasını sunduğu ve istifanın ise kabul edildiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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