Rafet Altunörs istifa etti

Çorum’da görev yaptığı süre içerisinde önemli işlere imza atan, özellikle bağların korunması ve bağ yollarının yapımına emek sarf eden, Çiftçi Malları Koruma Kurulu görevine önemli derecede ivme kazandıran Rafet Altunörs ve ekibinin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye istifasını sunduğu ve istifanın ise kabul edildiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

