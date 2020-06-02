Radyo yayıncılığında başarılarla dolu 23 yıl

Meltem – Uğur Çınar çifti tarafından kurulan ve yönetilen Umut Radyo; 1 Haziran Pazartesi günü, gün boyunca yaptığı canlı yayınlarla dinleyicilerden gelen yoğun kutlama mesajlarına yer verdi.

ULUSAL ÇAPTA ÖNEMLİ ÖDÜLLERE SAHİP BİR YEREL RADYO

Çınar çifti 23 yıldır aralıksız devam ettirdikleri radyo yayıncılık hizmetlerini saygın kurum ve kuruluşlarca verilen onlarca önemli ödülle taçlandırdı.

2013 yılında BYEGM ‘in düzenlendiği ‘Radyo Haber Programı’ dalında Türkiye birincisi olan çifte ödülleri bugünkü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımı ile TBMM’nde düzenlenen bir törenle verildi.

En son yine Çınar çifti, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Radyo Haber Programı’ dalı Türkiye ikinci ve üçüncüsü ödüllerinin sahibi oldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile aldıkları ödül töreni Grand Ankara Rixos Otel’de ulusal televizyon kanallarının canlı yayını ile gerçekleşti.

Valilik, Belediye ve Üniversite başta olmak üzere kentimizin resmi - özel birçok etkinliklerinde sayısız protokol sunumlarını başarıyla üstlenen Çınar çifti, özel bir kuruluş tarafından ‘2012 Yılı Yılın En İyi Spiker ve Sunucusu Ödülü’ne layık görüldü. Radyo programları ve sunuculuk hizmetlerinden dolayı Sivil Toplum Kuruluşları tarafından defalarca kez onurlandırılan çift, mesleki onlarca ödülün de sahibi.

YURT GENELİNDE BİRÇOK BÜYÜK ORGANİZASYONU ONLAR SUNUYOR

Umut Radyo sahipleri Meltem – Uğur Çınar çifti 1995’ten bu güne aralıksız sürdürdükleri meslek yaşamları boyunca son 15 yıldır Hitit Festivalleri başta olmak üzere Kültür Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin resmi sunucusu.

Ayrıca Uğur Çınar yurt genelinde resmi açılış ve temel atma törenlerinde dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun sunuculuk hizmetleri görevini başarıyla yürüttü.

KAMU YARARI GÖZETEN PROGRAM YAYINLARI DEVAM EDECEK

Umut Radyo sahipleri Meltem – Uğur Çınar çifti, gün boyunca gerçekleştirdikleri yayın akışında radyolarının Anadolu halk kültürünün temelini oluşturan halk türkülerini yaşatma misyonunu üstlendiğini belirterek; sorumlu, sosyal, halkçı yayıncılık anlayışı ile kamu yararı gözeten programları üretmeye devam edeceğiz’ mesajını verdi.

Umut Çocuk Kulübü, Umut Tarım Kulübü, Bizim Sazımız Bizim Sözümüz, Beyaz Mikrofon, Haber Arkası, Herkes İçin Hukuk, Önce Sağlık, İnsan Ne İle Yaşar, Çorum Güncesi, Psikoloji’nin Renkleri gibi markalaşan radyo programları ile Çorum halkına yararlı olamaya devam edeceklerini belirten çift, ‘7’den 77’ye herkesi kucaklamayı sürdüreceklerini ifade etti.

HEM ALAYLI HEM MEKTEPLİ ÇİFT, İLETİŞİM ALANINDA MASTER YAPTI

1995 yılında Çorumda Merhaba Gazete ve Radyo’sunda meslek yaşamına başlayan çift bir yıl sonra evlendi. Ve 1997’de Umut Radyo’yu kurdu. Yıllar boyunca devam eden ve başarılı işlere imza atan çift ilk önce ülkemizin deneyimli TRT spikerlerinin eğitim verdiği kurumda Spikerlik – Sunuculuk ve Seslendirmenlik eğitimleri aldı.

Çınar çifti ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisanslarını tamamladı.

Meltem Çınar daha sonra ikinci Master öğrenimini İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Yeni Medya ve Gazetecilik’ bölümünden başarıyla mezun olarak bölümün açıldıktan sonra verdiği Türkiye deki ilk mezunu unvanını aldı.

Yayınlanmış tez ve hakemli dergilerde iletişim bilimi üzerine makalesi bulunan Meltem Çınar yaklaşık 8 yıldır Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde ‘Diksiyon’ dersleri veriyor.

Meltem-Uğur Çınar çifti, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende aldıkları büyük ödülle…

Kültür Bakanlığı, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde, yıllardır Çınar çiftini görevlendiriyor.

Meltem ve Uğur Çınar, Çorum’da ve yurt çapında çeşitli etkinliklerde aranan sunucu oldular.

Meltem Çınar, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’la…

Çorum Güncesi programı, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar'la her ayın ilk Çarşamba günü…

Meltem Çınar ve Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Beyaz Mikrofon’da…

Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı ile…

Uğur Çınar, “Herkes İçin Hukuk” programında Av. Gülşah Çataroğlu ile…

Psikolog Elvan Şarlı ile “İnsan Ne İle Yaşar” programı…