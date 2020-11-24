Pusula Psikoloji hizmete açıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olan Tuğçe Kaya, mesleğini memleketinde sürdürme kararı alarak kendi ofisini hizmete sundu.

Yeniyol Mahallesi, Kulaksız Sokak, Saray Apartmanı 2. Kat No:4 adresinde açılan Pusula Psikolojik Danışma Merkezi’nde oyun terapisi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR terapisi, sınav stresi ve kaygı ile başa çıkma hususlarında hizmet veriliyor.

Psikolog Kaya, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi edinmek ve profesyonel destek almak isteyen herkesi Pusula Psikoloji’ye davet etti.

TUĞÇE KAYA KİMDİR?

Pusula Psikoloji kurucusu Psikolog Tuğçe Kaya, 1995 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bakırköy Adliyesi’nde ve Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak çalıştı. 2019 yılında mezun olan Kaya, memleketine dönerek, kendi kurmuş olduğu Pusula Psikolojik Danışma Merkezi’nde hizmet verecek. (Haber Merkezi)