Pusu kurup eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayan damat tutuklandı

ÇORUM’un Bayat ilçesinde Hasan Boyraz (30), tartıştığı eşi Rukiye Boyraz (26), kayınvalidesi Fatma (47) ile kayınpederi Bekir Evecen'i (52) tüfekle vurarak yaraladı. Zanlının meşelik alanda pusuya yatarak traktör üzerinde bulunan eşi ve eşinin yakınlarına peş peşe ateş ettiği iddia edildi.

Olay, dün Bayat İlçesi Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda görevli Hasan Boyraz, ayrı yaşadığı eşi Rukiye Boyraz’ın kaldığı ilçeye geldi. Yatukçu Mahallesi’nde meşelik alanda pusuya yatan zanlı, kayınpederi Bekir Evecen’in kullandığı ve eşi ile çocuklarının da bulunduğu hareket halindeki traktöre peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda Rukiye Boyraz'ın annesi Fatma ile babası Bekir Evecen, saçmaların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye Boyraz’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Silahlı yaralama olayında yaralı kurtulan Rukiye Boyraz’ın babası Bekir Evecen telefonda yaptığı açıklamada, “Bu kişi bir öğrenci yurdunda talebe hocalığı yapmaktadır. Kızımla 7 yıldır evlidir. Benim iki torunum var. İki yıldır ne bize ne kızıma etmedik hakaret ve yapmadık tehdit bırakmadı. Hatta torunlarımı bile kaçırmaya çalıştı ve polis tarafından yakalandı. Dün ise, eşimin, kızımın ve torunlarımın da üzerinde bulunduğu traktöre biz mandıraya döndüğümüz sırada pusu kurduğu yerden defalarca ateş etti. Silahtan çıkan saçmalarla ben, kızım ve eşim yaralandık. Bu kişi sürekli zaten bizi tehdit ediyordu. Yetkili yerlerde de müracaatlarımız vardır. Şu an kişi gözaltında, gereken en ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi. Öte yandan 3 kişiyi vurarak yaralayan ve olay sonrası gözaltına alınan damat Hasan Boyraz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.