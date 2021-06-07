Pulluk altında can verdi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda kaldırım üzerinde park halinde bulunan traktörüne pulluk takmaya çalışan 81 yaşındaki A.A. isimli vatandaş, traktörün aniden hareket almasıyla birlikte pulluğun altında kalarak, bir süre sürüklendi.

Olayı gören vatandaşlar traktörü durdurarak 112 ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ağır yaralanan yaşlı vatandaş, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

