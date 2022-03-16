Puduhepa’nın tahtı

22 Şubat’ta Alanya Kültür Merkezi’nde açtığı sergi ile Alanya sanat dünyasında ses getiren Mustafa Oktay, Hitit uygarlığının ve Barış Kraliçesi Puduhepa’nın tanıtımı konusunda olağanüstü çaba harcayan Yolyapar’a, bu “polyester döküm” eserinin çok yakışacağına inandığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

