Puduhepa’nın tahtı
Temmuz 2020’de kaybettiğimiz matbaacı Nizamettin Oktay’ın oğlu, Alanya’da görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Oktay, baba dostu Mehmet Yolyapar’a kendi tasarımı olan “Puduhepa’nın tahtı” heykelciğini armağan olarak gönderdi.
Güncel 16.03.2022, 20:49
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22 Şubat’ta Alanya Kültür Merkezi’nde açtığı sergi ile Alanya sanat dünyasında ses getiren Mustafa Oktay, Hitit uygarlığının ve Barış Kraliçesi Puduhepa’nın tanıtımı konusunda olağanüstü çaba harcayan Yolyapar’a, bu “polyester döküm” eserinin çok yakışacağına inandığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)
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