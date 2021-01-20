Puduhepa’nın mührünü taşıyan el emeği maske

Yolyapar sık sık, Hititler’in “ilk”lerine dikkat çeker ve bunların tüm dünyaya duyurulması gerektiğini vurgular. Bunlardan biri, Hititler’in taraf olduğu Kadeş’in “insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması” oluşudur. İkincisi, bu antlaşmada Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührü de bulunduğu için “kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi” niteliği taşımasıdır. Üçüncüsü ise, Hititler’in günümüzden yaklaşık 3.500 yıl önce, ele geçirdikleri şehirlerin tanrılarına da Büyük Mabet’te yer vermeleri nedeniyle, bu toprakların “inançlara saygı”nın, daha ileri bir yorumla “laikliğin” anavatanı kabul edilmesi gerektiğidir.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Semra Şahin ile Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut da, dün Mehmet Yolyapar’ı ziyaretlerinde, kadınların el emeği ile işlenmiş, Puduhepa’nın mührünü taşıyan bir maskeyi kendisine armağan ederek Hitit dostluğuna adeta bir gönderme yaptılar. (Haber Merkezi)