“Puduhepa’nın ilk mührü dünya barışına örnek olsun”

Projenin ilk adımı da “8 Mart Dünya Kadınlar” günü haftasında atıldı. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde ve T-ONE Derneği organizasyonunda insanoğlunun varoluşundan bu yana, süreç içerisinde doğuran, üreten ve koruyan rolü ile “Kadın’ın” konuşulduğu etkinlik, Pera Palas Otel’de düzenlendi.

T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ev sahipliğinde yapılan etkinliğe;

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn Md Yrd. Hatice Dilek Karakuzu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Üyeleri Pelin Tugut, Semra Şahin, Ebru Çömüz, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nurcan Baykam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Doğan-Alparslan, Danışman Şef Maximillian Thomae, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, DEİK Afrika Komitesi Başkanı Volkan Yılmaz ve T-ONE Derneği Onursal üyesi Çiğdem Simavi, Başkan Yardımcısı Sevda Elgiz, üyeler Ayşenur Yılmaz, Handan Öney, Essum Aslan, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Nezih Başgelen, Prof. Dr. Savaş Arslan, Nil Duran, Mithat Rende, Nesrin-Ahmet Esirtgen ile Serap Kokuludağ, Haydar Ali Öztaş ve eşi Sezin Öztaş katıldı.

Savaşın değil Barışın simgesi Hitit Kraliçesi Puduhepa için etkinliğe çok özel ve etkileyici bir başlangıç yapılarak girildi. Ünlü Besteci ve Müzisyen Can Atilla tarafından bestelenen “Puduhepa Dans Süiti”, Türkiye’nin altın madalya sahibi Baş Balerini Özge Başaran’ın muhteşem dansı eşliğinde ilk kez sunuldu. Can Atilla’nın Puduhepa‘ya özgü özel hazırladığı eserde, Hitit imparatorluğunun tarihsel görkemi koro sesleri ile vurgulanmış, müzikteki vurmalılar teknolojinin imkanları dahilinde o dönemi yansıtacak şekilde kullanılmış.

Sunuşunu T-ONE Derneği Üyesi Sema Güral Sürmeli’nin yaptığı organizasyonda ayrıca T-ONE Derneği’nin oylarıyla bu yıl ‘Önder Kadın Ödülleri’ kapsamında 2022 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü iş yaşamlarında güçlü ve örnek olan iki kadın, Türkiye’nin ilk Sümerologlarından biri olan Tarihçi ve Bilim İnsanı Muazzez İlmiye Çığ ile Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’e verilmesi kararlaştırıldı.

Sümerolog kimliği ile tarihte iz bırakan ve kelimelerle ifade edilemeyecek çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden Muazzez İlmiye Çığ’ın Mersin’de olması ve yaşından dolayı seyahat edememesi sebebiyle ödülü yeğeni Erol Uzunoğlu’na T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Başkan Yardımcısı Sevda Elgiz tarafından takdim edildi.

Sadece ekonomiyle kalkınmanın mümkün olmayacağı bilinciyle eğitime, sağlığa, kültüre, sanata katkı yapıp toplumsal gelişimi sağlayacak tüm adımları gönülden destekleyen ve her yaştan insana ışık olan Semahat Arsel de 2022 yılı Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen bir diğer isim oldu. Yurtdışında olması sebebiyle etkinliğe katılamayan Semahat Arsel’in ödülü de T-ONE Derneği tarafından kendisine daha sonra takdim edilecek.

Barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediklerini ileterek konuşmasına başlayan T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan; “Puduhepa’nın elinden çıkan ilk barış mührünün dünyaya örnek olmasını, bütün dünyada huzur, güven ve refahın hakim olmasını istiyoruz. Kadınlar olarak Anadolu’nun gerçek kadın kahramanlarından Puduhepa’nın izinden giderek ülkemiz ve dünyamız için, barış istemeye devam edeceğiz. Anadolu kadınları olarak bu görev en çok bize düşer. İnsanoğlunun bu ortak mirasına sahip çıkmak için birlikte çalıştığımız, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çorum Valiliği’ne, Çorum Belediye Başkanlığı’na, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Çorum İş Kadınları Derneği’ne bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Barışı ve refahı bir hayal olarak görmeyen, bir hedef olarak belirleyen herkese selam olsun. T-ONE Derneği kendisine ait olana sahip çıkmaya, sorumluluk almaya ve bu bakış açısını yaymak için çalışmaya devam edecek.” dedi.

T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın kadınlarımıza güç ve ilham veren konuşmasının ardından Puduhepa projesinde T-ONE Derneği ile işbirliği içinde olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve T.C. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da birer konuşma yaptılar.

Coğrafyamızın iyi tanınması gereken kadın profillerinden biri olan Puduhepa’nın hikayesinin, Mit, mitoloji, psikoloji, arkeoloji ve özellikle de Akdeniz Kültür havzasının ürettiği “Ana Tanrıça” kültleriyle ilgili heyecan verici sunumlarıyla tanınan, Yunan Tanrıçaları üzerinden “Psikomitoloji Seminerleri”, Anadolu Tanrıçaları üzerinden de “Arkeomitoloji sohbetleri” düzenleyen Bağımsız Araştırmacı Doğa Taşlardan’ın (I-MBA,M.A) dinlenmesinin ardından değerli duayen Tarihçi, Akademisyen, Yazar, T-ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın bilgi dolu ufuk açıcı anlatımı ile etkinlik devam etti.

Hititlerin Büyük Kraliçesi “Puduhepa”yı tanıtmak için bir bilgi seferberliği başlattıklarını ileten Doğa Taşlardan; “Amacımız önce kendi topraklarında, yani yurt içinde, sonra da yurt dışında hak ettiği şekilde tanınmasını sağlamak. O yüzden de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde, bir dönem Anadolu ve Kuzey Suriye’de hüküm süren Hitit İmparatorluğu’nu; önce kocasıyla ve sonra da üvey oğluyla birlikte bizzat yönetmiş olan Puduhepa’yı konuşalım istedik…Elbette Puduhepa ismini dolaşıma sokarak, binlerce yıl aradan sonra aynı toprağı, aynı suyu, aynı iklimi paylaştığımız Hititleri, Hititlerin doğup büyüdüğü Çorum’u ve tabii bu vesileyle de Türkiye’yi tanıtmayı da hedefliyoruz.” dedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuşmasında, “Puduhepa ile eski çağ dünyasına bazı kalıplara farklı bakmamız gerekiyor. Tarihte her zaman güçlü kadın bir üye vardır, Puduhepa da bunların arasında. Hititler zamanında astronomi ve matematik alanlarında iyi olan hukuk sistemleri mükemmel olan bir devletti. Kendi dillerinin yanı sıra başka dilleri de biliyor ve okuyabiliyorlardı. Tabletin önünde hiyeroglif ile hükümdar resmi yer alırken arkasında da Puduhepa metni vardı. Puduhepa adının ebedileşmesi ve yaşatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Puduhepa'nın hikayesi yaşadığımız Anadolu Topraklarında yüzyıllar önce yaşayan kadınların istediklerinde ne kadar güçlü ve tarihin seyrini değiştirebilecek kadar zeki olduklarını bize gösterdi.

Organizasyon da T-ONE Derneğine ve Puduhepa tanıtımına verdikleri destekleri için teşekkür etmek üzere tüm destekleyen kişi ve kurumlara sertifikaları takdim edildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan’ın anlatımıyla “Hitit ekmekleri ile Tadım Mutfağı Üzerine” sohbetin ardından hazırlanmış ikramlar konuklar tarafından çok beğenildi.

Hitit kraliçesi Tavananna Puduhepa’yı tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ilk etkinliğin ardından proje, 2022 yaz sezonu Haziran ayında Çorum’da yapılacak büyük bir organizasyon ile devam edecek. Puduhepa için pandemi elverdiği sürece bir çok Avrupa ülkelerinde de tanıtımların devam etmesi planlanıyor.

T-ONE DERNEĞİ:

T-ONE Derneği, kültürel mirasımız, tarihi ve doğal zenginliklerimizle bizi bir araya getiren ortak değerlerimize sahip çıkarak uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak taşıyıp kültürel, toplumsal ve iktisadi yaşamımızla örnek olarak bir adım daha ileri gitmek ve bir benzerine daha rastlanamayacak bir dünya mirasına sahip olduğumuzu daha iyi anlayıp anlatabilmek hedefleri ile 2014 yılında kurulmuştur. Demet Sabancı Çetindoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda kurulan, Onursal Başkanı Çiğdem Simavi, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sevda Elgiz, Avi Alkaş, Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Aslıgül Kıraç, Ayşegül Kar’dan oluşuyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve T.ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan…

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Turkey ONE yöneticilerinden Essum Aslan…

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ile programın sunuculuğunu yapan Sema Güral Sürmeli…

Ahlatcı Holdigng Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Prof.Dr. Savaş Arslan…