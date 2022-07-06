Puduhepa’dan esinlenen tasarım, Polonya’da ülkemizi temsil edecek

Medeniyetlerin beşiği ülkemizin, kilim,kumaş ve halının en eski örneklerinin tarihsel süreçlerini günümüze bağlayan modern dokunuşlarla harmanlanan bu çok özel giysiler sanatçı Fırat Neziroğlu tarafından 2 aylık uzun bir süreçte dokundu.

GÜÇLÜ, ÖNDER VE BİLGE KADIN

15 Temmuz’da ülkemizi Polonya’da temsil edecek Şira Sahilli için hazırlanan özel kostüm ise; Büyük Hitit Kraliçesi “Puduhepa” dan esinlenerek yapıldı. Tarihte kendi adına mührü bulunan tarihteki ilk kraliçe Puduhepa, 2 büyük medeniyet arasındaki Kadeş Savaşını bitiren anlaşmanın da mimarı. Aynı zamanda ilk barış anlaşması sayılan Kadeş’te, Kral ve Firavunun yanında bir de Kraliçenin mührü bulunuyor. Güçlü, önder ve bilge kadını simgeleyen bu özel kraliçe; şimdi sanatçı Fırat Neziroğlu’nun kadının gücünü simgeleyen altın ipliklerle dokuduğu kıyafet ile görücüye çıkacak.

Medeniyetlerin Beşiği Anadolu ve bu toprakların zengin hikayeleri ile dokunan kıyafet 15 Temmuz’da Şira Sahilli ile Polonya’da ülkemizi temsil edecek.

ÇORUM’DA ETKİLEYİCİ BİR TARİH

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Neziroğlu şunları söyledi:

“Anadolu’nun benzersiz tarihi ve kültürel mirası konusunda farkındalık yaratmak üzere projeler geliştiren T-ONE Derneği organizasyonunda ve Çorum İş Kadınları Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ‘Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa’ projesini ilk duyduğumda çok etkilendim. T-ONE Derneği organizasyonunda Çorum’a düzenlenen tur organizasyonunda o kadar çok etkilendiğim tarihi bölgeler oldu ki bir sonraki kıyafetimi Puduhepa’ya adayacağıma karar vermiştim.

ALTIN İPLİKLERLE PUDUHEPA

Ülkemizi dünyada temsil edecek güzellerimizin kıyafetlerini tasarlamak onur verici. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den ilham alarak gerçekleştirdiğim Dilara Korkmaz’ın ve Türk Kültürünün doğa ile bağını anlatan Cemrenaz Durmaz’ın Havaya düşen Cemre kıyafeti sonrası yaşadığımız coğrafyanın müthiş değerlerini kraliçe Puduhepa’nın barışı temsil eden gücünü altın ipliklerle dokuyarak ifade etmek istedim. Bu coğrafyanın kadınlarının savaşı barışa evirecek gücünün altını çizmek çok değerli. Hayatta kadının yeri yaşamın altın oranıdır diyebiliriz. Puduhepa bu topraklardan çıkmış güçlü,lider ve barışçı kadın sesini dünyaya taşısın dilerim” dedi.

İLK BARIŞ MÜHRÜ DÜNYAYA ÖRNEK

Barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediklerini ileten T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan; “Puduhepa’nın elinden çıkan ilk barış mührünün dünyaya örnek olmasını, bütün dünyada huzur, güven ve refahın hakim olmasını istiyoruz. Kadınlar olarak Anadolu’nun gerçek kadın kahramanlarından Puduhepa’nın izinden giderek ülkemiz ve dünyamız için, barış istemeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

