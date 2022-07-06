Son Dakika

Puduhepa’dan esinlenen tasarım, Polonya’da ülkemizi temsil edecek

MISS TURKEY 2021 yarışmasında dereceye giren 3 güzelin dünyanın faklı noktalarında ülkemizi temsil etme heyecanı sürüyor. Bu yıl yarışmada dereceye giren güzellerin kostümlerini hazırlayan dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu; New York Fashion Week’ te ülkemizi temsil ederken kullandığı özel teknikleri bu kez Anadolu’nun özgün hikayeleri ile birleştiriyor. 

Güncel 06.07.2022, 00:06
36
Puduhepa’dan esinlenen tasarım, Polonya’da ülkemizi temsil edecek

Medeniyetlerin beşiği ülkemizin, kilim,kumaş ve halının en eski örneklerinin tarihsel süreçlerini günümüze bağlayan modern dokunuşlarla harmanlanan bu çok özel giysiler sanatçı Fırat Neziroğlu tarafından 2 aylık uzun bir süreçte dokundu.

GÜÇLÜ, ÖNDER VE BİLGE KADIN
15 Temmuz’da ülkemizi Polonya’da temsil edecek Şira Sahilli için hazırlanan özel kostüm ise; Büyük Hitit Kraliçesi “Puduhepa” dan esinlenerek yapıldı. Tarihte kendi adına mührü bulunan tarihteki ilk kraliçe Puduhepa, 2 büyük medeniyet arasındaki Kadeş Savaşını bitiren anlaşmanın da mimarı. Aynı zamanda ilk barış anlaşması sayılan Kadeş’te, Kral ve Firavunun yanında bir de Kraliçenin mührü bulunuyor. Güçlü, önder ve bilge kadını simgeleyen bu özel kraliçe; şimdi sanatçı Fırat Neziroğlu’nun kadının gücünü simgeleyen altın ipliklerle dokuduğu kıyafet ile görücüye çıkacak.
Medeniyetlerin Beşiği Anadolu ve bu toprakların zengin hikayeleri ile dokunan kıyafet 15 Temmuz’da Şira Sahilli ile Polonya’da  ülkemizi temsil edecek.

ÇORUM’DA ETKİLEYİCİ BİR TARİH
Konu ile ilgili bilgi aldığımız Neziroğlu şunları söyledi:
“Anadolu’nun benzersiz tarihi ve kültürel mirası konusunda farkındalık yaratmak üzere projeler geliştiren T-ONE Derneği organizasyonunda ve Çorum İş Kadınları Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ‘Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa’ projesini ilk duyduğumda çok etkilendim. T-ONE Derneği organizasyonunda Çorum’a düzenlenen tur organizasyonunda o kadar çok etkilendiğim tarihi bölgeler oldu ki bir sonraki kıyafetimi Puduhepa’ya adayacağıma karar vermiştim. 

ALTIN İPLİKLERLE PUDUHEPA
Ülkemizi dünyada temsil edecek güzellerimizin kıyafetlerini tasarlamak onur verici. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den ilham alarak gerçekleştirdiğim Dilara Korkmaz’ın ve Türk Kültürünün doğa ile bağını anlatan Cemrenaz Durmaz’ın Havaya düşen Cemre kıyafeti sonrası  yaşadığımız coğrafyanın müthiş değerlerini kraliçe Puduhepa’nın barışı temsil eden gücünü altın ipliklerle dokuyarak ifade etmek istedim. Bu coğrafyanın kadınlarının savaşı barışa evirecek gücünün altını çizmek çok değerli. Hayatta kadının yeri  yaşamın altın oranıdır diyebiliriz. Puduhepa bu topraklardan çıkmış güçlü,lider ve barışçı kadın sesini dünyaya taşısın dilerim” dedi.

İLK BARIŞ MÜHRÜ DÜNYAYA ÖRNEK
Barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediklerini ileten T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan; “Puduhepa’nın elinden çıkan ilk barış mührünün dünyaya örnek olmasını, bütün dünyada huzur, güven ve refahın hakim olmasını istiyoruz. Kadınlar olarak Anadolu’nun gerçek kadın kahramanlarından Puduhepa’nın izinden giderek ülkemiz ve dünyamız için, barış istemeye devam edeceğiz” dedi. 
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@