Puduhepa “zarafet kraliçesi”

T-ONE Derneği ile Çorum İş kadınları Derneği’nin organizasyonu çerçevesinde geçen ay Çorum’a gelen ünlü dokuma sanatçısı, tasarımcı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Neziroğlu, tarihin en önemli kadın figürlerinden “Barış Kraliçesi” Puduhepa’yı Avrupa podyumlarına taşıdı.

15 Temmuz 2022 akşamı Polonya’da yapılan Miss Supranational 2022’de, Fırat Neziroğlu’nun özel bir teknikle dokuduğu “tarihi özelliklerine uygun” kumaştan hazırlanmış Puduhepa kıyafeti ile podyuma çıkan Miss Türkiye üçüncüsü Şira Sahilli, güzelliği ve zarafeti ile bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Çorum İş Kadınları Derneği yöneticilerinin internet üzerinden canlı olarak izledikleri yarışma sonunda, Şira Sahilli, “Miss Elegance” (Zarafet Kraliçesi) seçildi. Böylelikle Puduhepa, Şira Sahilli’nin harika sunumuyla Avrupa podyumlarında da ilk unvanını almış oldu. Fırat Neziroğlu’nun hedefinde şimdi de New York Fashion Week var. Şira Sahilli, Puduhepa kıyafetini ve zarafetini New York’a da taşıyacak.

Polonya’daki Miss Supranational 2022 yarışmasından bir görünüm…

Fırat Neziroğlu



(Haber Merkezi)