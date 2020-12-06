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“Puduhepa Operası”

Puduhepa, M.Ö. 13. yüzyılda yaşamış Hitit Kralı III. Hattuşili’nin eşi. III. Hattuşili’nin Mısır Firavunu II. Ramses’le imzaladığı Kadeş Barış Antlaşması’nda mührü olan ünlü kraliçe. Bu nedenle Kadeş, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması olduğu gibi, kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi niteliğini de taşıyor.

Güncel 06.12.2020, 22:03
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“Puduhepa Operası”

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin kurduğu dostluk ilişkileri sonucu, Türk televizyonculuğunun duayeni Sedat Örsel’in önerisiyle, ünlü kompozitör Can Atilla, “Göbeklitepe” operasından sonra “Puduhepa” projesini hayata geçirme sözü verdi.

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