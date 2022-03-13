Puduhepa'nın müzikleri yakında tüm müzik uygulamalarında
Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit ülkesinin barış kraliçesi Puduhepa’yı dünyaya tanıtmak için ciddi adımlar atılırken, Pera Palas'ta Lansmanı yapılan Hitit Kraliçesi PUDUHEPA'nın müzikleri de yakında tüm müzik uygulamalarında ve YouTube'da yer alacak.
Güncel 13.03.2022, 01:10 13.03.2022, 01:12
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Çorum İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği’nin, geçtiğimiz günlerde Pera Palas Otel’de düzenlediği lansmanda Besteci ve müzisyen Can Atilla tarafından bestelenen “Puduhepa Dans Süiti” sahnelenirken, baş balerin Özge Başaran’ın dansı eşliğinde ilk kez yorumlanan eserde Hitit İmparatorluğunun tarihsel görkemi koro sesleri ile vurgulanmış, müzikteki vurmalılar teknolojinin imkânları dahilinde o dönemi yansıtacak şekilde kullanıldı.
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