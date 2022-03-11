Puduhepa medya vitrininde
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği’nin, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa’yı tanıtmak amacıyla Çorum İş Kadınları Derneği ile ortak bir projeyi uygulamaya koyması, İstanbul basınının da ilgisini çekti.
Güncel 11.03.2022, 19:36
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Nitekim, Pera Palas Hotel’de düzenlenen lansman, bazı gazetelerin sosyal yaşam ve magazin sayfalarında yer aldı.
Haziran ayında, Demet Sabancı Çetindoğan, Çiğdem Simavi ve Prof.Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere, iş, bilim ve kültür dünyasının ünlüleri ile Çorum’da gerçekleştirilecek organizasyonun, çok büyük ses getirmesi bekleniyor.
(Haber Merkezi)
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