Puduhepa medya vitrininde

Nitekim, Pera Palas Hotel’de düzenlenen lansman, bazı gazetelerin sosyal yaşam ve magazin sayfalarında yer aldı.

Haziran ayında, Demet Sabancı Çetindoğan, Çiğdem Simavi ve Prof.Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere, iş, bilim ve kültür dünyasının ünlüleri ile Çorum’da gerçekleştirilecek organizasyonun, çok büyük ses getirmesi bekleniyor.



(Haber Merkezi)

