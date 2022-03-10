“Puduhepa” lansmanına üst düzeyde katılım
Güncel 10.03.2022, 19:00
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T-ONE Derneği’nin, Çorum İş Kadınları Derneği ile işbirliği halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ahlatcı Holding ve Alapala Grubu’nun destekleriyle düzenlediği “Puduhepa” lansmanına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katılarak bir konuşma yaptı.
Toplantıda, İstanbul’dan, Derneğin Onursal Üyesi Çiğdem Simavi başta olmak üzere son derece seçkin bir katılım gerçekleşti.
Çorum ise, yine en üst düzeyde temsil edildi.
Vali Çiftçi, Sema Güral Sürmeli, Demet Sabancı Çetindoğan, Çiğdem Simavi, Feza Aşgın, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın…
(Haber Merkezi)
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