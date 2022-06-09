“Puduhepa, Kleopatra ve Nefertiti gibi güç sahibi önemli bir kadın”

Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, iş insanları İsmail Alapala, Ahmet Emin Ahlatcı, Murat Kılıçoğlu, Turkey ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Turkey One Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şapinuva Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Arkeolog Yazar Nezih Başgelen, Eğitmen Masal Anlatıcısı Emine Çakır Çavdar, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri sorumluları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin konukları selamlayarak başladığı yemeğin açılışında daha sonra sahneye gelen Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Velipaşa Konağı’nı tanıttı.

Günümüzde konağın Belediye’nin restorasyonu sonrasında Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Şengül, Çorum’a böyle güzel bir konağı kazandıran Belediye’ye teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Elif Doğru ve Dr. Öğretim Üyesi Ercan Baş’ın Şan ve Piyano dinletisi ile devam eden programda daha sonra ise Eğitmen Masal Anlatıcısı Emine Çakır Çavdar tarafından katılımcılara bir masal anlatıldı.

Geceye katılan Şapinuva Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ile Sanat ve Arkeoloji Yazarı Nezih Başgelen ise yaklaşık yarım saat boyunca misafirlere Hitit Kralı III. Hattuşili ve eşi Kraliçe Puduhepa’nın Mısır hükümdarları ve kraliçeleri ile yazışmalarını yansıtan tabletlerden örnekler anlattı. Gecede tarihin önemli hüküm sahibi kadınlarından olan Puduhepa’nın filminin yapılmasının tanıtıma büyük katkı sağlayacağın vurgu yapıldı.

Tarihin en güçlü kadın figürlerinden olan Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın Kleopatra ve Nefertiti gibi güç sahibi önemli bir kadın olduğunu dile getiren ve bunun tabletler ve Hitit yazılarından anlaşıldığını belirten Süel ile Başgelen’in konuşmasının ardından ise davetliler tarafından Puduhepa’nın senaryosunun yazılarak filminin yapılmasının tanıtıma büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Barışın simgesi olan Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın tanıtımı için ilimize gelen konuklara yemekte Çorum beşlisi, Hingal, Keşkek, Leblebi Helvası, Leblebili Kurabiye, Yaprak Sarma gibi yemekler ikram edilirken, program plaket töreni ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

