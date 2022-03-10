Puduhepa için özel dans süiti
Ünlü besteci-müzisyen Can Atilla, Pera Palas’taki lansman için özel olarak “Puduhepa Dans Süiti” besteledi. Hitit imparatorluğunun tarihsel görkemini koro sesleri ile vurgulayan beste, Türkiye’nin baş balerini Özge Başaran’ın muhteşem dansı eşliğinde ilk kez sunuldu.
Güncel 10.03.2022, 18:58
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Beste, Hititler dönemini yansıtan müzik aletleri ile seslendirildi.
Besteci Can Atilla’ya, programın sonunda teşekkür belgesi sunuldu.
(Haber Merkezi)
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