Puduhepa Fox ekranında
Güncel 07.03.2021, 18:35 07.03.2021, 18:40
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Çorum İş Kadınları Derneği’nin hazırladığı, Duygu Diren’in teknik sorumluluğunda Tiyatro 4 Duvar oyuncularının canlandırdıkları, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli’nin seslendirdiği Puduhepa videosu, sabah İlker Karagöz tarafından Fox TV ekranına getirildi.
Kadeş Barış Antlaşması’nda mührü bulunan, dolayısıyla, barışın yanısıra kadın-erkek eşitliğinin de, inançlara saygının da simgesi haline gelen Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın kısa öyküsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ayrı bir anlam ifade etti.
(Haber Merkezi)
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