Puduhepa Fox ekranında

Çorum İş Kadınları Derneği’nin hazırladığı, Duygu Diren’in teknik sorumluluğunda Tiyatro 4 Duvar oyuncularının canlandırdıkları, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli’nin seslendirdiği Puduhepa videosu, sabah İlker Karagöz tarafından Fox TV ekranına getirildi.

Kadeş Barış Antlaşması’nda mührü bulunan, dolayısıyla, barışın yanısıra kadın-erkek eşitliğinin de, inançlara saygının da simgesi haline gelen Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın kısa öyküsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ayrı bir anlam ifade etti.

(Haber Merkezi)

