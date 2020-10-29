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PTT’den Vali Çiftçi’ye 180. yıl ziyareti

PTT Teşkilatı’nın 180. Kuruluş yıldönümü nedeniyle PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Güncel 29.10.2020, 19:18
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PTT’den Vali Çiftçi’ye 180. yıl ziyareti

Vali Çiftçi, Başıaçık ve beraberindeki PTT heyeti ile bir süre sohbet ederek teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, ülkemizin önemli kuruluşlarından olan PTT teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlayarak çalışmalarda başarı diledi.

(Haber Merkezi)

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