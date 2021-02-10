PTT’den Sevgililer Günü’ne özel indirim

Kampanya kapsamında müşteriler, 8-13 Şubat 2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Sevgililer Günü’ne özel 8 – 13 Şubat 2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

(Haber Merkezi)

